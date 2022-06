Roma, lo Schalke 04 ha fatto un'offerta di prestito per Diawara. Via solo a titolo definitivo

Aggiornamenti sul mercato in uscita della Roma da Sky Sport. Secondo l'emittente satellitare i giallorossi hanno ricevuto un'offerta dallo Schalke 04, neo-promosso in Bundesliga, per il prestito di Amadou Diawara. Risposta negativa da parte della società capitolina, che intende cederlo a titolo definitivo.