Roma, lo Stoccarda offre 3 milioni per Providence. Piace anche a Bologna e Spezia

Il giovane attaccante Ruben Providence non ha ancora esordito in prima squadra nella Roma, ma sulle sue tracce vi sarebbero diverse squadre interessate. Come riporta il portale tedesco Fussballtransfers, infatti, l'ultima ad aggiungersi in ordine di tempo è lo Stoccarda, pronto ad offrire 3 milioni di euro ai giallorossi per rilevare il francese classe 2001, sul quale vi sono gli interessi in suolo italiano di Bologna e Spezia, ma anche del Southampton in Premier League.