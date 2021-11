Roma, Mourinho fa la lista della spesa: mancano un centrocampista, un terzino e un centrale

vedi letture

Negli ultimi colloqui, Josè Mourinho ha fatto presente alla proprietà cosa manchi alla squadra per renderla competitiva in ottica degli obiettivi prefissati e i Friedkin, secondo Il Messaggero, intendono assecondarlo. Secondo lo Special One mancano un centrocampista, un terzino destro e un centrale di difesa.