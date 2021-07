Roma, Mourinho si aspettava più acquisti. La gara col Porto può cambiare il mercato

vedi letture

Mourinho e la sua Roma stasera affronteranno il Porto in amichevole, una gara dal sapore speciale per il tecnico che però deve fare i conti interni con gli acquisti che non arrivano. Probabilmente lo Special One avrebbe voluto avere a disposizione più del solo Rui Patricio tra i nuovi acquisti e stasera tutti sperano che i giallorossi vadano bene per evitare di dover accelerare subito, magari anche dovendo spendere di più rispetto al preventivato, per accontentare l'allenatore. Per l'attacco ci sono tre nomi in corsa: Azmoun che però è fortemente corteggiato anche dal Bayer Leverkusen; Shomurodov del Genoa e Sorloth potenzialmente in uscita dal Lipsia. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.