Roma, Mourinho sicuro: "Mai vinto col Bodo, ma conta la prossima. Andremo in semifinale"

L’allenatore della Roma José Mourinho dopo la sconfitta subita in casa del Bodo/Glimt ai microfoni di DAZN ha mostrato sicurezza in vista della gara di ritorno: “Non è sconfitta, perdiamo 2-1 e abbiamo il secondo tempo per giocare. Sconfitta è quando giochi nel girone o in un campionato dove perdi punti. Abbiamo un secondo tempo da giocare con i nostri tifosi dalla nostra. Non abbiamo mai vinto contro di loro nelle tre partite precedenti, ma l’unica che conta è la prossima. La vinciamo e saremo in semifinale. Sintetico? Che è un altro sport lo sappiamo, la situazione molto vulnerabile per gli infortuni e mi sembra che quello subito da Mancini è importante e ringraziamo per questo chi permette di giocare su questi campi. Zaniolo recuperato? Non ho idea”.