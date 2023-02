Roma, Mourinho su Abraham: "Ho avuto dei dubbi perché viveva un momento difficile, ora no"

vedi letture

La Roma vince con l'Empoli, Tammy Abraham ritrova il gol in campionato all'Olimpico e riceve gli elogi di José Mourinho nel post-partita a Dazn: "C'è stato un piccolo periodo in cui mi ha creato qualche dubbio. Non sulla sua qualità, ma sul momento. Ha avuto un momento difficile. Adesso gioca di nuovo bene. Anche se non fa gol, il suo contributo è sempre importante. Aiuta a uscire dalla pressione, dà tempo alla squadra di compattarsi, cerca la profondità. Ha avuto un'ottima interazione con Dybala e Pellegrini".