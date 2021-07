Roma, non si esclude la partenza di Smalling: l'inglese può tornare in Premier

Il mercato della Roma è ancora lungo. Come riporta oggi Tuttosport, non si esclude la partenza già in questa finestra di mercato di Chris Smalling, che piace molto in Premier League. Per sostituirlo - si legge - i giallorossi potrebbero tornare sul vecchio obiettivo Marcos Senesi, in forza al Feyenoord, mentre in Spagna si parla addirittura di offerta per Clément Lenglet del Barcellona.