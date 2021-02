Roma, non solo Reynolds: preso il giovane Felix Asena Gyan. Era stato cercato anche dal Milan

Secondo quanto riportato da Il Tempo, la Roma ha quasi chiuso la trattativa per un altro giocatore, ovvero Felix Asena Gyan. Si tratta di un attaccante di 18 anni nato in Ghana ed insieme a Reynolds andrà ad occupare le due caselle da extracomunitario che i giallorossi possono riempire per questa stagione. In passato il ragazzo era stato cercato anche dal Milan e farà la spola tra Primavera e Prima squadra.