Roma, Nzonzi rientra dal Rennes: il francese è l'ultima idea per la mediana del Benfica

Dopo la fine del prestito al Rennes per Steven Nzonzi è arrivato il momento di tornare alla Roma. Nella capitale, però, il colosso francese è destinato ad essere solo di passaggio. Sul centrocampista, infatti, ci sono gli interessi di alcuni club europei fra i quali, stando ad A Pola, del Benfica. Il club di Lisbona è emerso come obiettivo nelle ultime ore anche in virtù di un contratto con il club giallorosso in scadenza nel giugno 2022 e dunque prelevabile a cifre abbastanza contenute.