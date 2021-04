Roma, occasione persa per Vlahovic? Ora vale almeno 50 milioni. Impossibile per i giallorossi

Dusan Vlahovic è il sogno proibito della Roma. Il giovane attaccante della Fiorentina in questa stagione ha realizzato quindici reti in ventinove presenze, ha molto mercato in Italia, Inghilterra e in Germania. La sua quotazione è lievitata, oggi vale almeno 50 milioni, cifra molto diffigile da raggiungere per i giallorossi. Un vero e proprio peccato per la Roma, visto che la scorsa estate aveva trattato il giovatore con la formula del prestito con obbligo di riscatto, senza però trovare l'accordo con la Fiorentina. Adesso ormai Vlahovic viaggia a cifre proibitive. Lo riporta Il Corriere dello Sport.