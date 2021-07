Roma, Olsen ha tanto mercato all'estero: West Ham e Atletico Madrid s'aggregano alla corsa

Dopo la cessione di Pau Lopez, un altro portiere dovrebbe lasciare la Roma in questa sessione di mercato. Robin Olsen non sembra rientrare nei piani di José Mourinho ed è un calciatore che ha mercato dopo il buon Europeo disputato con la sua Svezia. Secondo As, sulle tracce del classe '90 ci sono Real Sociedad e Lille, a cui negli ultimi giorni si sono aggiunti anche Atletico Madrid e West Ham.