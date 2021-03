Roma, Pallotta smentisce la trattativa col fondo arabo: "Ancora una volta, non è vero"

James Pallotta torna ad essere molto arrivo sui social. L'ex patron della Roma, che ad inizio annata ha ceduto a Friedkin, smentisce via Twitter le indiscrezioni diffuse da TeleRadioStereo circa una trattativa con il fondo nazionale dell'Arabia Saudita per la cessione del club sfumata per la sua fretta di chiudere la trattativa. "Ancora una volta, non è vero".