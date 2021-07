Roma, Pedro e gli altri sei epurati da Mou. Per loro supplemento di vacanza in chiave mercato

Dopo la conferenza stampa di presentazione oggi a Trigoria sarà la volta anche del primo allenamento della Roma sotto la guida di Josè Mourinho. Stando a quanto riportato da Tuttosport alla seduta fissata per le ore 17 non prenderanno parte i calciatori che non rientrano nel progetto tecnico del portoghese: Pedro (la decisione più sorprendente), Pastore, Nzonzi, Fazio, Coric, Bianda, Santon oltre ad una serie di giovani di rientro dai prestiti (Greco, Bouah, Riccardi e altri). Questi elementi non si alleneranno nemmeno a parte, ma godranno di un supplemento di vacanze, utile a trovarsi un’altra squadra.