Roma, Pedro vede la luce in fondo al tunnel degli infortuni. Fonseca lo aspetta per l'Udinese

Pedro manca dai campi ormai da inizio anno. E' vero che Fonseca l'ha gettato nella mischia come carta della disperazione nel corso del derby, ma è anche vero che quella presenza arrivava nel mezzo di due stop per infortunio che ne hanno pregiudicato l'impiego in questo inizio 2021. Il tecnico portoghese è ottimista per il rientro dello spagnolo e se lo aspetta già presente tra i convocati in vista della sfida di domenica contro l'Udinese. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.