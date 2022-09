Roma, Pellegrini: "Avute tantissime occasioni, dobbiamo ricompattarci e vincere"

“Abbiamo avuto tantissime occasioni oggi". Ai canali ufficiali della Roma, dopo il ko col Ludogorets ha parlato Lorenzo Pellegrini: "È un momento in cui bisogniamo ricompattarci e recuperare il più veloce possibile perché lunedì abbiamo una partita fondamentale da vincere. Oggi non abbiamo vinto più per le occasioni mancate, dove dobbiamo fare meglio, che per errori difensivi”.

Su cosa bisogna lavorare?

“Non dobbiamo smettere di avere entusiasmo e lavorare, cosa che a Trigoria facciamo durante gli allenamenti. È giusto e normale pensare che bisogna fare qualcosa di più”.

Ci si può riprendere subito in campionato. “Giocare ogni tre giorni ha le sue difficoltà ci manca qualche giocatore che poteva alternarsi ma come ho detto prima è il momento di compattarci. Abbiamo fatto due sconfitte e dobbiamo fare in mondo che non accada più. Ripartire da lunedì”.