Roma, Pellegrini già in miglioramento: ci sono tutti presupposti per vederlo contro la Juve

La Roma è in apprensione da questo pomeriggio per le condizioni di Lorenzo Pellegrini. Come raccontato, alla ripresa degli allenamenti con i nazionali, il capitano giallorosso ha dato forfait di un attacco influenzale. Una situazione - riporta Sky Sport - che però è da considerarsi già in fase di discesa. Ci sono tutti i presupposti, dunque, perché Pellegrini possa far parte regolarmente della rosa di Mourinho per la sfida contro la Juventus.