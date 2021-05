Roma, Pellegrini marca stretto l'amico Belotti: il Gallo pronto a dire sì ai giallorossi

Andrea Belotti è da tempo un obiettivo di mercato per la Roma nonché un grande amico del capitano giallorosso Lorenzo Pellegrini. Nelle chiacchierate in Nazionale e non, i due hanno parlato anche di un possibile approdo nella Capitale da parte del Gallo che intanto ha rifiutato l'ultima proposta di rinnovo di Cairo. L'attaccante ritiene che sia arrivato il momento di fare una nuova esperienza altrove e, proprio parlando con Pellegrini, ha detto che sarebbe felice di trasferirsi in giallorosso. A riportarlo è il Corriere dello Sport.