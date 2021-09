Roma, per il summit con Pellegrini si aspetta solo il ritorno di Thiago Pinto

Tutto pronto per l'incontro che dovrà definire il rinnovo di contratto fra Lorenzo Pellegrini e la Roma. Il summit è in programma all'inizio della prossima settimana: per dargli corso, scrive il Corriere dello Sport, si attende soltanto il ritorno da Lisbona del general manager Thiago Pinto. Si dovrà trattare sulle cifre, e il club capitolino, convinto (anche da Mourinho) della centralità del capitano, ha già messo in conto di dover sforare il monte ingaggi fissato.