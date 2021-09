tmw Pronto il summit tra la Roma e Pellegrini: sul tavolo la trattativa per il rinnovo

vedi letture

La benedizione di José Mourinho per Lorenzo Pellegrini, trequartista di casa Roma, è stata di quelle che non sono comuni nel mondo del calcio. "Può fare tutto, se noi avessimo tre giocherebbero tutti e tre insieme, non ne lascerei neanche uno in panchina". Lo Special One ha parlato con sincerità ma, da abile stratega e scacchista delle trattative, ha anche inviato un messaggio ai Friedkin e a Tiago Pinto. Vuole blindare Pellegrini in giallorosso.

SUMMIT FISSATO Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, tra questo week-end e l'inizio della prossima settimana, la Roma incontrerà l'entourage del calciatore per discutere del contratto in scadenza nell'estate che verrà. Sul tavolo c'è tutto, dal progetto della Roma del futuro al ruolo di Pellegrini, dallo stipendio alla durata. Le parole di Mourinho non hanno nascosto la sua volontà di trattenerlo ma la trattativa non è facile: la partita a scacchi, nell'anno della scadenza, è pronta per iniziare. Tra pochi giorni il via.