Roma, per l'attacco spunta il nome di Evan Ferguson: il Brighton apre alla cessione

La Roma è alla ricerca di volti nuovi per rinforzare il reparto offensivo, complice la partenza di Tammy Abraham verso il Besiktas e la probabile cessione di Eldor Shomurodov al Basaksehir. Tra le opzioni sul tavolo sarebbe spuntato anche il nome di Evan Ferguson, giovane attaccante irlandese classe 2004, proposto ai giallorossi dal Brighton.

La notizia arriva da Sky Sport, che sottolinea come il profilo piaccia al club capitolino e che la soluzione piaccia agli inglesi, desiderosi di trovare una soluzione per rilanciare il talento, reduce da una stagione deludente. Ferguson, che fino a un anno fa era valutato 60 milioni, ha visto il suo valore scendere drasticamente a circa 20-25 milioni, complice un’annata opaca, culminata con un prestito al West Ham dove ha realizzato appena 1 gol in 21 partite.

Il Brighton sarebbe aperto sia a un trasferimento in prestito che a titolo definitivo, valutando positivamente l’ipotesi Serie A per il percorso di crescita del ragazzo. I rapporti tra i due club sono già attivi, dato che la Roma sta trattando con gli inglesi anche per O’Riley, centrocampista in cima alla lista dei desideri per rinforzare la mediana. Ferguson rappresenterebbe un investimento a basso rischio, ma dal potenziale ancora tutto da riscoprire.