Roma, per la difesa piace Ghilardi. L'Hellas parte da una valutazione di 12 milioni

Roma particolarmente attiva in queste ore di calciomercato, dopo lo sfogo di ieri di Gian Piero Gasperini in merito alla lentezza delle operazioni in entrata nei confronti delle altre squadre di Serie A. Ieri è arrivato nella Capitale El Aynaoui dal Lens per 25 milioni di euro bonus compresi ed è stato definito anche l'arrivo di Evan Ferguson dal Brighton, col centravanti che avrà un costo complessivo fra prestito e riscatto di quasi 40 milioni di euro.

Sfumato il centrocampista Rios, il prossimo obiettivo dei giallorossi è Wesley, esterno con spiccate qualità offensive del Flamengo. Il giocatore sta spingendo per vestire giallorosso e l'operazione è in dirittura d'arrivo per circa 25 milioni di euro.

Quindi attenzione alla ricerca di un ulteriore difensore: un profilo che piace particolarmente è quello di Daniele Ghilardi, centrale di proprietà dell'Hellas Verona su cui la Fiorentina (suo precedente club) vanta una percentuale sulla futura rivendita del 50%. La trattativa è solo agli albori, con la Roma che secondo Tuttosport ha fatto capire di poter arrivare a 10 milioni complessivi per il suo cartellino. Pochi per l'Hellas, che parte da una valutazione di 12 milioni anche considerando il fatto che la metà dovrà essere girata alla società viola.