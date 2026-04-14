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Roma, per Pisilli distorsione alla caviglia sinistra: verrà valutato giorno per giorno
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Brutte notizie per la Roma e per Gian Piero Gasperini, che perde Niccolò Pisilli: al centrocampista oggi è stata diagnosticata una distorsione caviglia sinistra, rimediata ieri, alla ripresa degli allenamenti. Il giocatore verrà valutato giorno per giorno.
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