Roma più adatta all'Europa? Fonseca: "Non credo, è che qui ci sono più spazi"

vedi letture

Paulo Fonseca, raggiunto dai microfoni di Sky dopo il 2-1 di Kiev, commenta così il successo sullo Shakhtar Donetsk, che vale per la Roma i quarti di finale di Europa League: “Era importante vincere qui, la Roma non aveva mai vinto in casa dello Shakhtar Donetsk. Squadra più adatta al calcio europeo che a quello italiano? No, io penso che abbiamo dimostrato che sappiamo adattarci anche in Italia. Quello che succede è che in questo tipo di competizioni ci sono più spazi per giocare, penso che sia questa la differenza”.

Qui tutte le parole di Fonseca.