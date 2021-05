Roma, preoccupazione per l'ex Righetti: colto da infarto durante una partita di padel

vedi letture

Paura e preoccupazione per Ubaldo Righetti. L’ex campione d’Italia giallorosso, oggi opinionista della tv ufficiale del club si è sentito male (gazzetta.it parla di un infarto) in giornata durante una partita di padel ed è ora ricoverato all’ospedale Sant’Andrea. L'ex calciatore, 58 anni, non sarebbe in pericolo di vita, è cosciente e le sue condizioni non sarebbero gravi nonostante sia stato colpito da un secondo infarto.