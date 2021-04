Righetti su Ajax-Roma: "Diawara preferito a Villar per fronteggiare meglio il pressing olandese"

L'ex difensore Ubaldo Righetti ospite di Roma Radio ha parlato della sfida contro l’Ajax di questa sera in Europa League: “Il gioco dell’Ajax lo conosciamo molto bene, è una squadra che gioca allo stesso modo in casa e fuori. Serve la strategia giusta per avere la meglio, difendere bene per costruire l’azione offensiva nel migliore dei modi e secondo me ci sono le giuste condizioni per farlo anche se bisognerà soffrire. Formazione? Credo abbia scelto Diawara per avere un giocatore più di sostanza che di palleggio, come Villar, per sostenere meglio il pressing dell’Ajax”.