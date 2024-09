Roma, presentata la lista UEFA per l'Europa League: c'è Hummels, fuori Dahl

Attraverso i propri canali ufficiali, la Roma ha annunciato la lista comunicata in serata alla UEFA per la prima fase dell'Europa League. Tutto ok per quanto riguarda Mats Hummels, difensore tedesco ufficializzato in giornata dai capitolini e che di conseguenza è stato inserito nella lista dei giocatori a disposizione di Daniele De Rossi.

L'unico escluso Samuel Dahl, terzino sinistro classe 2003 arrivato nell'Urbe durante il mercato estivo da poco concluso. La Roma farà il proprio esordio nella competizione in casa, allo stadio Olimpico, il 26 settembre alle 9 contro i baschi dell'Athletic Club di Bilbao.

* 3 Esmoris Tasende Jose Angelino

* 4 Cristante Bryan

* 5 Ndicka Evan Obite

* 7 Pellegrini Lorenzo

* 11 Dovbyk Artem

* 12 Abdulhamid Saud

* 14 Shomurodov Eldor

* 15 Hummels Mats

* 16 Paredes Leandro

* 17 Kone Kouadio Emmanuel Boris

* 18 Soulé Malvano Matias

* 19 Celik Mehmet Zeki

* 21 Dybala Paulo Exequiel

* 22 Hermoso Canseco Mario

* 23 Mancini Gianluca

* 28 Le Fée Enzo

* 35 Baldanzi Tommaso

* 56 Saelemaekers Alexis Jesse

* 59 Zalewski Nicola

* 66 Sangaré Traore Aboubacar

* 92 El Shaarawy Stephan

* 98 Ryan Mathew

* 99 Svilar Mile