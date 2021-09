Roma, pretattica su Viña? Il terzino potrebbe recuperare per la panchina contro la Lazio

vedi letture

La distorsione al ginocchio di Matías Viña si fa ancora sentire e probabilmente l'uruguaiano non recupererà per il derby di domani. Come riportato dal Corriere dello Sport, ieri il terzino si è allenato a parte, ma potrebbe trattarsi anche di pretattica. Vina con la Lazio potrebbe anche esserci, ma al massimo in panchina.