Roma, Ranieri: "Gara delicata contro il Lecce. Pellegrini? Dev'essere più sereno"

Claudio Ranieri, allenatore della Roma, ha rilasciato un’intervista a DAZN poco prima della sfida all’Olimpico contro il Lecce:

Vi siete parlati con i Friedkin?

“Ci siamo parlati e queste cose restano tra noi. La squadra è pronta, vogliamo vedere cosa sappiamo fare in questo mese di dicembre. Non sarà una partita facile ma delicata, il Lecce viene da risultati positivi”.

Pellegrini non è al meglio?

“No no, fisicamente sta benissimo, corre perfino troppo deve correre di meno e stare tranquillo e sereno. Quando lo rivedrò sereno, il posto sarà suo”.

Che reazione si aspetta dai ragazzi?

“In queste partite hanno capito il messaggio e che i tifosi gli saranno sempre vicino se danno tutto sul campo. È il responso del campo che determina una certa autostima se riesci a vincere. Questi ragazzi hanno bisogno di qualche risultato positivo per tornare a fare quello che sanno fare”.

Come sta Dovbyk?

"È influenzato, era proprio costipato e mi è sembrato giusto non rischiarlo perché l’avrei perso stasera e per la prossima. Spero per la prossima sia pronto”