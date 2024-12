Roma, Saelemaekers ha già convinto tutti: a fine stagione si tenterà il riscatto dal Milan

Dopo il rientro dal lungo infortunio di inizio stagione, la Roma sta piano piano scoprendo la qualità di Alexis Saelemaekers.Il belga, soprattutto con l'arrivo di Claudio Ranieri in panchina, è diventato una delle colonne della squadra giallorossa dopo l'arrivo in prestito dal Milan nelle battute finali della scorsa sessione di calciomercato.

Per questo la Roma, scrive oggi la Repubblica, ha tutta l'intenzione di confermarlo anche la prossima stagione ma per farlo dovrà andare a trattare col Milan per il riscatto del suo cartellino. Autore di 2 gol e un assist nelle 7 partite giocate in campionato, il classe '99 ha oggi una valutazione di 15 milioni di euro, secondo il Milan. Le ottime prestazioni hanno inciso in questo senso e al termine della stagione, se il livello dovesse continuare ad essere sopra a certi standard, il prezzo potrebbe salire ulteriormente.

Nei giorni scorsi, lo stesso belga aveva così parlato del suo ambientamento in giallorosso: "Io mi sento molto bene qua, penso di essermi trovato bene con tutti i compagni fin da subito, poi anche sul campo mi sento a mio agio quindi sono molto contento anche della mia forma fisica perché ho ritrovato bene la mia condizione. Continuerò a provare ad aiutare la squadra al meglio e a lavorare così".