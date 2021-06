Roma, Santon può partire: due opportunità all'estero e due dall'Italia per il difensore

Fra i giocatori in partenza dalla Roma ci dovrebbe essere Davide Santon. Il difensore ex Inter potrebbe lasciare il club della Capitale non ritrovando così il suo mister che lo lanciò nel calcio dei grandi proprio in nerazzurro. Secondo quanto riporta l'edizione odierna de Il Messaggero, sull'esterno ci sarebbero Besiktas e Lorient all'estero oltre che un paio di opportunità in Italia, fra cui la Sampdoria.