Roma, sarà caccia alla vendetta mai trovata. Dal 7-1 solo delusioni contro lo United

vedi letture

Superato l’Ajax, la Roma sogna la semifinale di Europa League a Danzica. Di fronte, però, ci sarà il Manchester United. Una vera e propria bestia nera per i giallorossi, a partire da un risultato scolpito in maniera indelebile nella memoria: il 7-1 di Old Trafford nei quarti di finale di Champions League nel 2006/2007. Da allora, la Roma cerca una vendetta fin qui mai trovata: l’unico successo contro gli inglesi è infatti la gara di andata di quella edizione (2-1 all’Olimpico), dopodiché quasi solo amarezze. Nello specifico, nei sei precedenti complessivi (tutti in Champions) la Roma ha rimediato quattro sconfitte, due pareggi e una vittoria. Appena quattro gol segnati, tredici quelli subiti. E i capitolini non hanno mai eliminato in una gara a eliminazione diretta lo United.