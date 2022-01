Roma, seduta senza i nazionali. Spinazzola lavora in campo, presente anche El Shaarawy

La Roma è scesa sui campi di Trigoria per l'odierno allenamento, senza i nazionali italiani, Cristante, Mancini e Zaniolo, chiamati dal CT per lo stage, Vina, che giocherà le gare di qualificazione mondiale con il suo Uruguay, Darboe, impegnato in Coppa d'Africa, e Diawara, eliminato ieri dal torneo proprio dal Gambia del suo compagno. Nella seduta di oggi, ha lavorato in campo Leonardo Spinazzola, alle prese col recupero dall'infortunio al tendine d'Achille. In campo anche Stephan El Shaarawy, in panchina domenica scorsa a Empoli.