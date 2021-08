Roma, senza offerte Pinto proporrà la rescissione con buonuscita a Pastore

Il Monaco ha pensato a Javier Pastore ma i costi dell'operazione, a cominciare dai 4 milioni netti di ingaggio dell'argentino, non fa decollare nessuna trattativa. Per questo, la Roma sta considerando la rescissione del contratto con buonuscita. Se non dovessero arrivare proposte, alla fine Pinto proporrà agli agenti del giocatore questa possibilità. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.