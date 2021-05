Roma, si seguono le linee guida di Mourinho: e per la porta Rui Patricio balza in pole

Grandi manovre in casa Roma. Il club giallorosso è al lavoro per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione seguendo le linee guida tracciate da José Mourinho. Per il ruolo di portiere starebbe sempre più prendendo quota il nome di Rui Patricio. Secondo quanto riporta l'edizione odierna de Il Messaggero, l'estremo difensore portoghese del Wolverhampton sarebbe balzato in pole.