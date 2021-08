Roma, sirene spagnole per Florenzi: il terzino nel mirino del Siviglia

Sirene spagnole per Florenzi. Secondo Il Tempo, il Siviglia avrebbe manifestato interesse per il campione d'Europa, ma al momento la trattativa è complessa perché gli andalusi devono prima cedere. La trattativa dunque potrebbe concretizzarsi non prima degli ultimi giorni di mercato.