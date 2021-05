Roma, Sommer tra le ipotesi per la porta. De Gea guadagna troppo

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Tiago Pinto e Mourinho avranno 70 milioni di euro messi a disposizione dal club per costruire la rosa della prossima stagione. Per la porta, con Pau Lopez in partenza e De Gea impossibile da acquistare per l'ingaggio da 12 milioni, il dg romanista valuta due strade: la prima porta a giocatori esperti come Rui Patricio degli Wolves o Sommer del 'Gladbach; la seconda porta a giocatori più giovani e più cari che possano essere garanzia anche per il futuro, come Musso dell'Udinese o Gollini dell'Atalanta.