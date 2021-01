Roma-Spezia, le formazioni ufficiali: Dzeko in panchina, c'è Mayoral. Italiano schiera Galabinov

Roma-Spezia atto primo. Questa sera all’Olimpico giallorossi e Aquilotti si sfideranno per gli ottavi di finale di Coppa Italia, quattro giorni prima del match di campionato. Turnover moderato per Paulo Fonseca che cambia sei undicesimi della formazione iniziale del derby perso di venerdì sera. In porta c’è Pau Lopez con Mancini, Cristante e Kumbulla a formare il terzetto difensivo. A centrocampo spazio a Pellegrini e Villar con Bruno Peres e Spinazzole esterni mentre in attacco Borja Mayoral è innescato da Pedro e Mkhitaryan. Risponde lo Spezia con Krapikas in porta, Vignali, Ismajli, Erlic e Ramos in difesa. In cabina di regia c’è Sena supportato da Deiola e Maggiore mentre in attacco il tridente è formato da Agudelo, Galabinov - che rientra dal primo minuto - e Saponara.

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Kumbulla; Bruno Peres, Pellegrini, Villar, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Mayoral.

Spezia (4-3-3): Krapikas; Vignali, Erlic, Ismajli, Ramos; Deiola, Sina, Maggiore; Agudelo, Galabinov, Saponara.