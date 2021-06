Roma, stallo per Belotti. Tiago Pinto ha messo nel mirino lo svedese Isak

In casa Roma si continua a sondare il mercato alla ricerca di un attaccante. Come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport, Andrea Belotti è sicuramente un candidato, ma il Torino non molla e continua a chiedere 30 milioni, per questo la trattativa al momento è ferma. Alternative? A Tiago Pinto piace molto lo svedese Isak, titolare della nazionale e della Real Sociedad.