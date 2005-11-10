Roma, stavolta niente crollo: a Como un punto in dieci. Gollini c’è

A Como c'è sempre un rosso. L'anno scorso era toccato a Wesley, quest'anno a Malen, in entrambi i casi tra le polemiche. Due espulsioni che hanno condizionato le sfide del Sinigaglia, costringendo la Roma a giocare in inferiorità numerica. Questa volta, però, il finale è stato diverso. La squadra di Gian Piero Gasperini ha resistito per oltre mezz'ora in dieci contro undici, riuscendo a portare a casa un punto prezioso contro il Como di Cesc Fabregas senza snaturarsi.

Roma, un punto a Como in inferiorità numerica. Gasp: “Felice per lo spirito mostrato”

Il pareggio non interrompe il digiuno di vittorie della Roma a Como, con l'ultimo successo sulle rive del lago che risale al 1989. Resta, però, la prestazione di una squadra capace di soffrire e resistere nonostante l'inferiorità numerica. Nel postpartita, Gasperini ha evidenziato soprattutto lo spirito mostrato dai suoi: “Felice per il punto guadagnato? Non tanto per il pareggio in sé, ma per lo spirito con cui hanno giocato tutti. Non era facile giocare un terzo di partita in inferiorità numerica contro questo Como. L'abbiamo fatto con estrema lucidità. L'anno scorso avevamo perso, quest'anno avevamo un'altra sensazione”.

Roma, Gollini risponde presente: “Contento di aver aiutato la squadra”

Protagonista di giornata Pierluigi Gollini, tornato a giocare una partita di Serie A dopo oltre due anni. Il portiere si è dimostrato all'altezza dell'occasione, tra ottime uscite e una parata di rara fattura. Nel postpartita ha dichiarato: “Sono molto contento di essere riuscito ad aiutare la squadra e abbiamo dimostrato tanto carattere”.