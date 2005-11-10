Nel corso della notte italiana in Nord America sono andati in scena i quarti di finale di CONCACAF W Championship valevole anche per la qualificazione al Mondiale che si giocherà in estate in Brasile al quale si qualificano direttamente le prime quattro nazionali.

Giamaica e USA qualificate al Mondiale

Le prime due squadre a staccare il pass per Brasile 2027 sono state Giamaica e Stati Uniti d’America: le caraibiche hanno battuto 3-0 la Costa Rica con reti di Marrone, Van Zanten e Shaw, mentre ancora più larga è stata la vittoria delle statunitensi contro El Salvador: un 8-0 con ben sette marcatrici diverse. Per le prime si tratta della terza qualificazione di fila alla competizione, mentre per la squadra a stelle e strisce della decima (sempre presente al Mondiale).

Le altre due sfide

Questa sera andranno in scena le altre due sfide che designeranno le ultime qualificate per il Nord-Centro America al Mondiale: il Canada sfiderà Panama, mentre il Messico se la vedrà contro Haiti. Le due squadre vincenti di questi scontri si sfideranno in una delle semifinali, mentre nell’altra l’accoppiamento è ovviamente USA-Giamaica.