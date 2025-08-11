Roma su McKennie, ma la Juventus tiene alta la valutazione: chiesti 25 milioni di euro

Si è bloccato in queste ultime settimane il possibile rinnovo di contratto del centrocampista Weston McKennie con la Juventus. Una firma che nei mesi scorsi sembrava ormai cosa fatta e solo da formalizzare, con il precedente uomo mercato dei bianconeri Giuntoli che aveva definito una base d'intesa da 3,5 milioni di euro netti (e quindi un aumento di circa un milione) con anche le commissioni per gli agenti già stabilite.

Lo stallo sul rinnovo di McKennie con il cambio di guardia nella dirigenza della Juventus. Il nuovo corso ha stoppato l'operazione e oggi il rinnovo di McKennie con la Juventus ha registrato un rallentamento. Il giocatore da parte sua continua ad aspettare un segnale in questo senso dalla società, essendo la Juventus ancora la sua priorità. I suoi agenti però nel frattempo stanno sondando le altre possibilità: interessamenti per lui sono arrivati da Premier League, Bundesliga e Super Lig turca, ma anche dalla Serie A.

In questo senso sembra forte la candidatura della Roma, che prospetterebbe a McKennie un prosieguo di carriera in Italia e in Serie A, dove il giocatore non ha mai nascosto di trovarsi bene. Il 'problema', lato giallorossi, sta nella valutazione della Juventus che, qualora dovesse cedere McKennie, lo farebbe soltanto per un’offerta in contanti da almeno 25 milioni di euro. Una cifra importante, considerando che il contratto del giocatore scadrà al termine della stagione. Una valutazione che ha frenato la trattativa, anche se la porta non va considerata definitivamente chiusa.