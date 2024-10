Roma, Svilar: "Dispiaciuto per il risultato, da diverse gare la palla non vuole entrare"

Il portiere della Roma Mile Svilar ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il match casalingo contro l’Inter perso per 0-1.

Stai crescendo di partita in partita.

"Non ho tanto da dire, sono dispiaciuto per il risultato. Se da portiere fai una bella partita ma non vinci, non conta niente".

Com'è l'atmosfera nello spogliatoio?

"Oggi dopo la partita siamo stati tutti zitti, dispiaciuti e arrabbiati. Davvero è un bel gruppo, di ragazzi buoni e calciatori forti. Meritiamo di più, ma delle volte la palla non vuole entrare. Succede da diverse partite, come se il Dio del calcio avesse deciso che la Roma ora non va bene. Siamo dispiaciuti per la gente, di non dare loro un regalo".