Roma, Svilar è una colonna per De Rossi: il portiere attende sviluppi sul contratto

La Roma riparte dalle sue certezze. In attesa di conoscere quali saranno le mosse di mercato del nuovo ds Ghisolfi, i giallorossi possono contare su elementi affidabili da cui poi allestire l’organico per la prossima stagione. La risalita con Daniele De Rossi è stata davvero importante con la Champions League sfiorata e l’Europa League abbandonata in semifinale per mano del sorprendente Bayer Leverkusen di Xabi Alonso. Adesso però c’è una stagione da impostare e una rosa da rinforzare visto che l’obiettivo sicuramente sarà quello di lottare per tornare immediatamente a giocare la coppa dalle grandi orecchie. Uno di questi punti fermi, simbolo anche della rinascita, è stato Mile Svilar

Le statistiche della stagione

Inizialmente impiegato da José Mourinho solo come portiere di coppa, Svilar ha saputo ritagliarsi un ottimo spazio con il cambio di guida tecnica. Da metà febbraio in poi l’estremo difensore ha difeso la porta giallorossa in 15 occasioni in campionato, prima solo una volta, portando a casa anche cinque clean sheet. Stesso numero di gare chiuse senza incassare reti anche in Europa dove le presenze sono state 14.

Attesi sviluppi sul contratto

Adesso, riporta l’edizione odierna de Il Tempo, il portiere - dopo aver ricevuto i gradi di titolare - attende sviluppi sul suo contratto che, firmato al momento del suo arrivo due anni fa, scadrà nel 2027.