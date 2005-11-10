Roma, Svilar è volato in Belgio per la riabilitazione: inizia da lì il suo percorso di recupero

Mile Svilar è ancora ai box a causa di una frattura da stress nella zona del quinto dito del piede destro. Il portiere della Roma tornerà a disposizione solamente dopo la sosta, come spiegato dal tecnico giallorosso Gian Piero Gasperini in conferenza stampa qualche giorno fa. Nel frattempo, per recuperare dall'infortunio, il classe '99 non ha scelto Trigoria e l'Italia, ma è tornato in Belgio.

Ora la riabilitazione

Secondo quanto riportato da Il Tempo, Svilar è volato in patria per iniziare il suo percorso di recupero dall'infortunio. Una tegola pesante per la Roma, che ieri ha perso 4-3 in rimonta contro il Real Madrid e ha sofferto pure l'assenza dell'estremo difensore. Gollini infatti non è stato impeccabile in occasione di due gol degli ospiti, sbagliando prima una respinta su un colpo di testa di Endrick e non uscendo su un calcio d'angolo in seguito.