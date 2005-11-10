Il portiere della Roma Mile Svilar ha parlato ai microfoni di Amazon Prime Video, prima della sfida di Champions League contro il PSG.

La prima impressione tua?

"Bella partita da giocare, è per queste partite che hai fatto tutto questo percorso fin da bambino. Orgogliosi di essere qua, proveremo a giocare la partita il meglio possibile".

Ultimo periodo complicato per te?

"E' stato difficile mancare in certe partite, ma adesso ci sono e sono felice".

Difficile se pensi che loro sono i campioni d'Europa?

"Meglio non pensarci troppo, pensando che sia una partita più normale e facendo il proprio lavoro al meglio possibile".