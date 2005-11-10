Roma, Svilar: "E' stato difficile mancare in certe partite, ora ci sono e sono felice"
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Paolo Lora Lamia
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Oggi alle 19:53Serie A
autore Paolo Lora Lamia
25.11.2026 19:53Serie A
Il portiere giallorosso: "Bella partita da giocare, è per queste partite che hai fatto tutto questo percorso fin da bambino".
© foto di www.imagephotoagency.it
Il portiere della Roma Mile Svilar ha parlato ai microfoni di Amazon Prime Video, prima della sfida di Champions League contro il PSG.
La prima impressione tua?
"Bella partita da giocare, è per queste partite che hai fatto tutto questo percorso fin da bambino. Orgogliosi di essere qua, proveremo a giocare la partita il meglio possibile".
Ultimo periodo complicato per te?
"E' stato difficile mancare in certe partite, ma adesso ci sono e sono felice".
Difficile se pensi che loro sono i campioni d'Europa?
"Meglio non pensarci troppo, pensando che sia una partita più normale e facendo il proprio lavoro al meglio possibile".
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