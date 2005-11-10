Il portiere della Roma, Mile Svilar, ha parlato a Sky Sport prima della gara contro il Paris Saint-Germain in Champions League, partendo da come ha vissuto questo periodo lontano dal campo: "Sono state tante, ho dovuto avere pazienza ma il periodo è passato veloce e stasera ci siamo".

Per affrontare una macchina da gol come il Paris Saint-Germain, che ha una media di cinque reti a partita, serviranno più pazienza e soprattutto maggiore attenzione?

“Sicuramente servirà più attenzione, però l'attenzione serve sempre. Stiamo facendo molto bene e stiamo segnando tanti gol, quindi cercheremo di dare il massimo in questa grande sfida”.

Ha studiato in maniera particolare gli avversari? Cambia qualcosa nella tua interpretazione del ruolo di centravanti in una partita come questa?

“Studiamo prima di ogni partita tutti i giocatori avversari, sia in campionato che in Champions. A livello individuale non cambia molto”.