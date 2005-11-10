Fantacalcio, chi recupera in vista della 12ª giornata: Da Dybala a Frattesi
Luca Di Leonardo
Sabato alle 15:00 ci sarà il doppio anticipo Como-Cagliari e Lazio-Lecce che darà inizio alla 12ªgiornata di Serie A.
Analizziamo i casi più importanti tra assenze e recuperi in vista della prossima giornata al fantacalcio.
Il Bologna potrebbe recuperare, almeno per la panchina, Cambiaghi per la sfida contro l'Udinese.
Per la trasferta di Como Il Cagliari recupera diversi giocatori importanti: Nzola, Obert, Fadera. Da valutare Mina e Winks.
Si allungano i tempi di recupero per Kean in casa Como.
In casa Fiorentina verso il recupero di Njie, dopo il problema avuto in nazionale. Possibilitò di convocazione per Atta e Ndour per Monza.
Il Genoa spera di recuperare Frendrup per la sfida contro il Sassuolo.
Gattuso può sorridere: Frattesi recupera contro il Lecce mentre rimane difficile il recupero di Zaccagni. Out Tavares e Sutalo.
Nel Monza recupera Robinson che sarà regolarmente in campo contro la Fiorentina in programma lunedì sera.
La Roma recupera Dybala e Mancini per Parma e saranno presumbilmente titolari. Svilar e Gollini allenamento parziale con i compagni.