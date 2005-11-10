Il portiere della Roma, Mile Svilar, ha rilasciato un'intervista a Cronache di Spogliatoio, partendo dai suoi primi anni da professionista quando ha pensato di non aver preso la strada giusta: "Io ho dovuto attendere molto il mio momento. Per 5 anni sono stato al Benfica dove non è mai arrivata davvero la mia chance: è stato difficile aspettare… ma se uno ci crede e non molla poi viene ripagato. In realtà, c’è stato un periodo, durante il Covid, in cui ho davvero avuto paura di aver sbagliato strada. Nessuno lo sa, ma non ero più così sicuro del percorso fatto fino a quel momento. Non è che volessi cambiare lavoro, ma dentro di me si era insediato il timore di non farcela. Fin dai tempi delle giovanili dell’Anderlecht, si parlava di quanto fossi forte. E quando è così, un po’ te ne convinci. A 17-18 anni, ero molto avanti rispetto agli altri portieri miei coetanei, ma col passare del tempo vedevo che tutti mi scavalcavano. Io ero lì, fermo. In panchina. E quindi durante la pandemia ho iniziato a pensare: «Ma non è che ho sbagliato tutto?». L’Anderlecht era casa mia: la gente lì mi conosceva da quando avevo 10 anni e per i giovani facevano di tutto. E invece avevo scelto di andarmene per rimanere poi 5 anni senza avere una vera occasione. Eppure non mi sono mai messo contro il Benfica: mi sono trovato benissimo sia a Lisbona che in squadra. Sarò sempre orgoglioso di essere stato il ‘Socio n. 208499’".

Poi è successo qualcosa nella settimana di Roma-Feyenoord.

"È la notte che ho atteso tutta la vita. Quando riguardo le foto di quella partita, ripenso sempre a ciò che dicevo a mia moglie: «Spesso in TV vedi secondi o terzi portieri che diventano protagonisti ‘a caso’ per un infortunio o un episodio e da lì non escono più dal campo… io temo che questo momento per me non arriverà mai. È impossibile». Al Benfica qualche partita l’avevo fatta, idem alla Roma. Sentivo, però, che non fosse mai il mio momento. Ma nella settimana di Feyenoord-Roma, Frosinone-Roma e Roma-Feyenoord avevo una sensazione diversa. Non so spiegarvela. Non lo dicevo a nessuno, ma dentro di me mi ripetevo: «È arrivato il mio momento di essere importante». Mi vengono ancora i brividi. Lo sentivo dentro, nello stomaco: avevo un’adrenalina diversa. La stessa che avevo da ragazzo quando giocavo sempre. Non so se il fatto di aver iniziato un mese prima a fare le visualizzazioni e le manifestazioni - sì, scrivevo tutto ciò che mi passava per la testa e che desideravo. E lo faccio ancora adesso! - abbia aiutato… ma è una bella coincidenza. Oggi quando sono in campo, cerco di non farmi travolgere dalla mia mente. Il giorno della partita faccio degli esercizi di visualizzazione e respirazione con il mio mental coach. Li faccio anche in campo: l’obiettivo è rimanere nel qui e ora, senza pensare a quello che è già accaduto o, soprattutto, a ciò che potrebbe succedere. È un modo per scaricare la tensione e rimanere dentro la partita. Nei giorni successivi a Roma-Feyenoord ero in estasi. Fino a Roma-Torino di qualche giorno dopo: mamma mia! Mi sentivo malissimo. Mi dicevo: «Ok Mile, più in alto di così non puoi andare». E avevo paura di buttare via tutto. Ma per fortuna è andata bene, direi".

Capitolo Nazionale.

Durante l’ultimo Mondiale, per la prima volta nella mia vita, ho pensato: «Avrei potuto essere lì». Sarebbe stata l’occasione per vivere delle sensazioni diverse, nuove. Ho passato l’estate a dirmi: «Io sono qua in vacanza, mentre tanti miei avversari stanno facendo ancora ciò che amiamo di più al mondo: giocare a calcio». Mi dava fastidio, ma è una situazione delicata. Non posso dire molto di più.

Spesso viene riproposto il suo errore in Champions contro il Manchester United quando era al Benfica.

"Nel calcio tutti vi dicono dopo un errore: «Resetto e vado avanti». E per forza deve essere così, ma dentro di te soffri perché ti senti responsabile dell’umore di tante altre persone. È una cosa che ho imparato a gestire col tempo. Pensate alla mia prima grande partita da professionista: a 18 anni, in Champions League, contro il Manchester United. In realtà, io ho giocato anche bene… fino a quell’errore: entro dentro la porta col pallone fra le mani. Effettivamente non è una cosa che si vede proprio tutti i giorni. È stato un incubo. Ma guardate la mia faccia: non avevo né la barba né i baffi. Avevo il volto di un bimbo, che aveva lasciata casa sua un mese e mezzo prima. 10 anni dopo, lo posso ammettere a me stesso: forse era una cosa un po’ forzata. Mi escono ancora le foto e i video di quella partita, ma ora lo vivo con molta serenità. È parte del mio percorso. Credo molto che le cose debbano andare come devono andare e sono fiero anche di quel momento se mi ha portato ad essere qui ora. Che poi, gli anni dopo sono stati molto peggio di quell’errore. Lì dopo 3 giorni ho avuto la chance di rigiocare. Anzi, ho fatto 4-5 partite da titolare del Benfica tra le due soste per le nazionali. La gente pensa che, invece, da quella partita io non sia più sceso in campo, ma non è così. A dirla tutta sono tornato fisso in panchina solo dopo aver avuto una febbre molto alta per 10 giorni. Da lì ho vissuto il momento peggiore: anni interi senza essere un giocatore importante per la squadra".

Nelle immagini si vede un grande abbraccio con Lukaku.

"Ricordo che uno dei primi ad abbracciarmi era stato Big Rom: ci conoscevamo dai tempi dell’Anderlecht. Non è che fossimo amici, anche perché lui era già in prima squadra quando io ero nelle giovanili. Ma ricordo il suo discorso: «Mile, all’Anderlecht e in tutto il Belgio sono fieri di te. E anch’io lo sono. Stai giocando la Champions League, a 18 anni!». Non era un gesto dovuto, ma è l’esempio della persona fantastica che è Romelu. Ma poi, ora che ci ripenso, sapete la prima cosa che mi ha detto Lukaku quando ci siamo ritrovati alla Roma? Ero in palestra, ci siamo salutati come fossimo fratelli e lui: «Sei pronto a diventare il primo portiere quest’anno?». 5-6 mesi dopo è successo davvero".

De Rossi è stato l'allenatore più importante per lei?

"Nel calcio, ma anche in qualsiasi altro lavoro, hai bisogno di una persona che creda veramente in te e che cambi veramente le cose. E lui è stato ‘la mia persona’. De Rossi ha cambiato la mia vita e quella della mia famiglia. C’è stato un momento preciso in cui ho capito che lui, per me, sarebbe stato diverso.

Pochi giorni prima di Roma-Hellas Verona, mentre passavo davanti al suo ufficio, mi chiama: «Mile, ho scelto di mettere Rui, ma in allenamento ho visto cose interessanti. Continua così perché presto arriverà il tuo momento». Non ero sorpreso, anzi, all’inizio non l’ho presa neanche così seriamente: sono cose che si dicono nel calcio. Lui, però, era stato il primo a motivarmi una scelta. E non è che mi conoscesse già prima! Avrebbe potuto dirlo nello spogliatoio, come tutti.

E invece no. Quando è andato via, l’ho vissuta molto male. Lui ha cambiato tutto per me. Lo ringrazierò per tutta la vita. Con lui, ho iniziato la mia carriera.

Ci racconta qualcosa di quando era bambino?

Passo spesso ancora vicino alla mia scuola elementare, è a un chilometro da casa dei miei. Ci sono entrato una volta, quando ero al Benfica: mi ha fatto molto effetto. Il primo giorno di scuola non parlavo neanche una parola in fiammingo: a casa nostra esisteva solo il serbo, ma il pallone mi ha subito aiutato. Mile bambino? Ero bravo, molto bravo. Non facevo troppo il furbo… poi lo sono diventato con gli anni nel calcio. Ma lì ero bravo, studiavo molto, ma per tutti ero il bambino che giocava a calcio, un po’ privilegiato perché mio padre era il portiere dell’Anversa. È lì che ho iniziato la mia carriera, con il mio primo campetto nel cortile. Io sono un tipo emotivo, uno che non nasconde i propri sentimenti quando rivede certe cose: mi fa molto effetto".

Quanto è importante la famiglia?

"Sono cresciuto in una casa con troppo, troppo amore. Io e mia sorella siamo stati sempre vicinissimi, abbiamo un legame molto profondo. Lei è sempre stata quella più dispettosa, ma a scuola mi proteggeva: se qualcuno mi dava fastidio, interveniva e li prendeva a botte. Ha un anno in più di me, ma era sempre con me già lì. Siamo sempre stati tutti molto uniti: lo stesso amore che io ora do a mio figlio. È l’unico modo che conosco per dimostrare quanto tengo alle persone. Quando guardo le foto di famiglia, capisco che lì c’è tutto ciò che conta davvero nella vita. A volte ci dimentichiamo o ci distraiamo presi dalla quotidianità e dai problemi ‘comuni… ma poi mi rendo conto di quanto io sia fortunato. Mi dico: «Ma perché sono stressato? Tutta la mia famiglia è in salute e stiamo bene». È l’unica cosa che conta".

Come va con Gasperini?

"Mi ricordo l’accoglienza dei tifosi in aeroporto dopo la qualificazione in Champions League. Mi sono buttato in mezzo a loro, cantando e urlando insieme. Sono uscite fuori tutte le emozioni delle annate precedenti. La passata stagione con Gasperini è stata spettacolare: stiamo facendo cose che non avevo mai visto prima. È cambiata la mentalità. Si respira un’aria vincente… ne avevamo bisogno. La Roma ha veramente tutto per far bene. Dico davvero. Ma è complicato fissare oggi un obiettivo: è chiaro che ci rendiamo conto di come stiamo andando, di aver accorciato il gap con altre squadre".