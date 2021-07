Roma, tanti assenti in ritiro. Da Pedro a Kluivert fino a Pastore e Nzonzi: tutti sul mercato

La Roma ha comunicato poco fa i convocati per l'inizio della preparazione, dove spiccano soprattutto alcune assenze di lusso, ovvero di giocatori che non si alleneranno con il resto del gruppo e inizieranno la stagione con sedute individiali, in attesa di sviluppi dal mercato in uscita. Si tratta di Olsen, Fazio, Santon, Bianda, Pastore, Nzonzi, Coric, Pedro e Kluivert, calciatori che non rientrano dunque nel progetto di Jose Mourinho.