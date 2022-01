Roma, Tiago Pinto cerca una soluzione per Santon: il terzino ha mercato in Francia e Turchia

Davide Santon è ai margini del progetto della Roma dalla scorsa estate. Il GM Tiago Pinto proverà a trovargli una sistemazione in questa finestra di mercato. Secondo quanto scrive gazzetta.it, il terzino piace in Francia e in Turchia, ma per ora non c'è stata alcuna chiusura.